ولي العهد السعودي يكشف مصير بدل غلاء المعيشة الذي شارف على التوقف

كشف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الجمعة، مصير بدل غلاء المعيشة الذي ينتهي موعد صرف آخر دفعاته بنهاية العام الحالي 2018، وقال إن نقاشاً حكومياً جارياً الآن بشأن تمديده أو إيقافه.

وأمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مطلع العام الجاري، بصرف بدل غلاء معيشة شهري لجميع موظفي المملكة ومتقاعديها من عسكريين ومدنيين في القطاع العام لمدة عام كامل.

وقال ولي العهد في مقابلة مع وكالة “بلومبيرغ” “لدينا الآن كثيرٌ من النقاشات في الحكومة السعودية حول ما إذا كان يجب علينا أن نستمر ببرنامج (حساب المواطن) ونعتمد عليه، أو أنه يجب علينا أن نغيّر ذلك ونعتمد بشكلٍ كبير على التعويض (بدل غلاء المعيشة)”.

وكان المسؤول السعودي الرفيع يجيب على تساؤلات فريق من صحفيي الوكالة الذين قابلوه وسألوه عما إذا كانت الرياض ستوقف صرف بدل غلاء المعيشة بمجرد انتهاء مدته المقررة بنهاية العام الجاري، بهدف ضمان تحقيق خفض في عجز الميزانية العام القادم.

وأوضح الأمير الشاب “هذا نقاش سيستمر داخل الحكومة السعودية، ولكننا نعتقد أن ذلك لن يضر بالإنفاق؛ لأن كمية الأموال المخصصة لذلك موجودة. ونقاشنا الآن داخل الحكومة السعودية متعلقٌ بكيفية إنفاقها لصالح الشعب”.

ووفقاً لأرقام رسمية، يكلف صرف بدل غلاء المعيشة، أكثر من 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) سنويًا.

وبين ولي العهد في اللقاء إن ملك البلاد والحكومة السعودية اعتقدا العام الماضي أن جزءًا من برنامج حساب المواطن المسؤول عن تعويض أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض بمبالغ نقدية تجنبهم تأثير رفع أسعار موارد الطاقة وفرض ضريبة القيمة المضافة، لا يمكن أن يكون دقيقًا جدًّا. “لذا رغبنا أن نكون متأكدين من أنه بإمكان المواطنين تدبّر أمرهم في عام 2018، وأنهم لن يتضرروا”.

ويبلغ مقدار بدل غلاء المعيشة للمستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي والمتقاعدين 500 ريال، فيما يبلغ بالنسبة للموظفين المدنيين والعسكريين ألف ريال.

فيما يبلغ متوسط المبلغ الذي يصرفه برنامج “حساب المواطن” لأكثر من 12 مليون مستفيد شهرياً، نحو 300 ريال للفرد المستقل وألف ريال للعائلة.