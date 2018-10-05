محمد بن سلمان يعد بمفاجأة “رائعة” خلال أسبوعين

وعد وليُّ العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بالكشف عن صفقة وصفها بـ”الرائعة”، خلال أسبوعين، وذلك خلال مقابلة مع وكالة بلومبيرغ، أجريت الأربعاء الماضي، وتم نشرها مساء الجمعة.

وقال محمد بن سلمان خلال حديثه عن تدفق الاستثمارات على ضوء الإصلاحات التي اتخذتها المملكة خلال السنوات الماضية:”سنتوصّل إلى صفقة رائعة في أكتوبر بعد أسبوعين، وستحمل رقمًا كبيرًا”، إلا أنه تركها كـ”مفاجأة”.

وأضاف وليُّ العهد السعودي:”سيتم الإعلان عن الصفقة الكبيرة خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار وهو مجال بعيد عن النفط.. وهناك صفقات أخرى سيتم الإعلان عنها أيضًا”.

ولم يكشف محمد بن سلمان عن الصفقة، مكتفيًا بالقول:”إنها بعيدة عن قطاع النفط، وإنها ستحمل أرقامًا كبيرة، وسيتم الإعلان عنها بعد أسبوعين”.