هذا ما تكشفه صورة الأمير محمد بن سلمان خلال حواره مع وكالة بلومبيرغ

تداول ناشطون سعوديون صورة تُظهر وليَّ العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال لقائه مع وكالة بلومبيرغ الأمريكية المتخصصة بالشؤون الاقتصادية.

وتُظهر الصورة، وليَّ العهد السعودي خلال الحوار الذي تطرق لجوانب كثيرة، وتناول مختلف القضايا السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.

وتكشف الصورة، أن الحوار لم يكن مع صحفي واحد كما جرت العادة بل مع فريق كامل، ما يجعل اللقاء أشبه بندوة نقاشية مفتوحة يتناوب فيها المحاورون على طرح الأسئلة.

ويبرز هذا الحوار كغيره من اللقاءات الصحفية للأمير محمد بن سلمان إلمامه بالتفاصيل الكاملة لجميع الملفات رغم تنوعها وكثرتها، وتتضمن ردوده الأرقام الدقيقة والنسبة المختلفة، وهو أمر يتطلب عملًا شاقًا، وحضورًا ذهنيا كبيرًا يميز وليَّ العهد السعودي.

ونشرت بلومبيرغ الصورة من اللقاء الذي تم الأربعاء الماضي في الرياض.