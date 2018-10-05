محمد بن سلمان يرد على تصريحات ترامب بخصوص حاجة السعودية لـ”حماية” أمريكية

رد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بخصوص أن المملكة بحاجة إلى حماية أمريكية للاستمرار، وأنها يجب أن تدفع ثمن ذلك.

وقال ترامب في تصريحات خلال مهرجانات شعبية هذا الأسبوع، إن دولًا، من ضمنها السعودية واليابان وكوريا الجنوبية، بحاجة إلى حماية الولايات المتحدة، وعليها أن تدفع مقابل ذلك.

وفي مقابلة مع بلومبرغ، نُشرت اليوم الجمعة، قال محمد بن سلمان، إجابةً على سؤال حول حاجة المملكة لحماية أمريكا: إن “السعودية كانت موجودة قبل الولايات المتحدة الأمريكية.. إنها موجودة منذ عام 1744، أعتقد قبل أكثر من 30 عامًا من وجود الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأضاف: “في تقديري أن الرئيس أوباما عمل ضد أغلب أجندتنا ليس فقط في السعودية، وإنما في الشرق الأوسط، ورغم ذلك إلا أننا كنا قادرين على حماية مصالحنا.. وقد كانت النتيجة النهائية هي أننا نجحنا، وأن الولايات المتحدة الأمريكية في ظل قيادة أوباما قد فشلت، على سبيل المثال في مصر”.

لن ندفع

وعن دفع بلاده أموالًا مقابل الحماية الأمريكية، قال ولي العهد السعودي: “في الواقع لن ندفع شيئًا مقابل أمننا، نعتقد بأن جميع الأسلحة التي حصلنا عليها من الولايات المتحدة الأمريكية قد دفعنا من أجلها، إنها ليست أسلحة مجانية، فمنذ أن بدأت العلاقة بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية؛ قمنا بشراء كل شيء بالمال”.

وأضاف: “قبل عامين، كانت لدينا إستراتيجية لتحويل معظم تسلحنا إلى دول أخرى، ولكن عندما أصبح ترامب رئيسًا قمنا بتغيير إستراتيجيتنا للتسلح مرة أخرى للـ 10 أعوام القادمة، لنجعل أكثر من 60% منها مع الولايات المتحدة الأمريكية ولهذا السبب خلقنا فرصًا من مبلغ الـ 400 مليار دولار، وفرصًا للتسلح والاستثمار، وفرصًا تجارية أخرى.. هذا يُعد إنجازًا جيدًا للرئيس ترامب وللسعودية”.

وأوضح ولي العهد السعودي أن تلك الاتفاقيات “تتضمن أيضًا تصنيع جزء من هذه الأسلحة في السعودية، وذلك سيخلق وظائف في أمريكا والسعودية، تجارة جيدة وفوائد جيدة لكلا البلدين، كما أنه نمو اقتصادي جيد، بالإضافة إلى أن ذلك سيساعد أمننا”.