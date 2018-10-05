محمد بن سلمان ينسف مزاعم احتجاز خاشقجي

نسف وليّ العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مزاعم احتجاز بلاده للصحفي جمال خاشقجي، حيث أبدى في مقابلة مع وكالة بلومبرج، استعداده للسماح لتركيا بتفتيش قنصلية المملكة في إسطنبول.

وأُعلن في تركيا الثلاثاء الماضي عن اختفاء الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بعد زيارته لقنصلية بلاده في إسطنبول، وسط تضارب للأنباء بشأن مصيره.

وقال الأمير محمد بن سلمان في المقابلة التي أجريت معه يوم الأربعاء في قصر ملكي بالرياض إن مبنى القنصلية أرض ذات سيادة، لكننا سنسمح لهم بالدخول والبحث والتفتيش كما يشاؤون. وأضاف: “ليس لدينا ما نخفيه”.

واللافت أن تصريح محمد بن سلمان كان يوم الأربعاء أي بعد ساعات فقط من مزاعم اختطاف السعودية لخاشقجي والتي بدأ تداولها مساءالثلاثاء. ولم تبث وكالة بلومبيرغ ماورد في المقابلة إلا مساء اليوم.

وفيما زعم مسؤولون أتراك أن جمال خاشقجي موجود داخل القنصلية السعودية، أكدت الرياض أنه خرج من القنصلية في إسطنبول، وأنها تتابع موضوعه من خلال الجهات المعنية في تركيا.