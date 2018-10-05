محمد بن سلمان ينسف مزاعم احتجاز خاشقجي

نسف وليّ العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مزاعم احتجاز بلاده للصحفي جمال خاشقجي، حيث أبدى في مقابلة مع وكالة بلومبرج، استعداده للسماح لتركيا بتفتيش قنصلية المملكة في إسطنبول.
وأُعلن في تركيا الثلاثاء الماضي عن اختفاء الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بعد زيارته لقنصلية بلاده في إسطنبول، وسط تضارب للأنباء بشأن مصيره.
وقال الأمير محمد بن سلمان في المقابلة التي أجريت معه يوم الأربعاء في قصر ملكي بالرياض إن مبنى القنصلية أرض ذات سيادة، لكننا سنسمح لهم بالدخول والبحث والتفتيش كما يشاؤون. وأضاف: “ليس لدينا ما نخفيه”.
واللافت أن تصريح محمد بن سلمان كان يوم الأربعاء أي بعد ساعات فقط من مزاعم اختطاف السعودية لخاشقجي والتي بدأ تداولها مساءالثلاثاء. ولم تبث وكالة بلومبيرغ ماورد في المقابلة إلا مساء اليوم.
وفيما زعم مسؤولون أتراك أن جمال خاشقجي موجود داخل القنصلية السعودية، أكدت الرياض أنه خرج من القنصلية في إسطنبول، وأنها تتابع موضوعه من خلال الجهات المعنية في تركيا.
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@eremnews هذا ما تكشفه صورة الأمير محمد بن سلمان خلال حواره مع وكالة بلومبيرغ . . تداول ناشطون سعوديون صورة تظهر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال لقائه مع وكالة بلومبيرغ الأمريكية المتخصصة بالشؤون الاقتصادية. وتظهر الصورة ولي العهد السعودي خلال الحوار الذي تناول جوانب كثيرة، وتناول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتكشف الصورة، أن الحوار لم يكن مع صحفي واحد كما جرت العادة وإنما مع فريق كامل ما يجعل اللقاء أشبه بندوة نقاشية مفتوحة يتناوب فيها المحاورون على طرح الأسئلة. ويبرز هذا الحوار كغيره من اللقاءات الصحفية للأمير محمد بن سلمان إلمامه بالتفاصيل الكاملة لجميع الملفات رغم تنوعها وكثرتها وتتضمن ردوده الأرقام الدقيقة والنسبة المختلفة، وهو أمر يتطلب عملا شاقا وحضورا ذهنيا كبيرا يميز ولي العهد السعودي. ونشرت بلومبيرغ الصورة من اللقاء الذي تم الأربعاء الماضي في الرياض. . #إرم نيوز #تفاعل #لايك #لايكات #منوعات #أخبار #السعودية #الامارات #الكويت #البحرين #اليمن #لبنان #العراق #سوريا #السودان #مصر #محمد_بن_سلمان