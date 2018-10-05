تبرئة ساحة سعودي اتهم بتعمّد فصل طليقته من الجامعة

برّأت الدائرة الجزائية في المملكة العربية السعودية شابًا من تهمة الدخول على البيانات الجامعية لطليقته وتحويلها من منتظمة في الدراسة إلى منسحبة، وذلك بعد اعتراض والدة الفتاة على الحكم.

وبحسب صحيفة “المدينة” المحلية، اتهم والد الفتاة في دعواه طليق ابنته بتسببه في فصلها من الجامعة، مطالبًا بتعويضها ماديًا عمّا لحق بها من ضرر، غير أنّ المحكمة قررت عدم إدانة الشاب المتهم لعدم ثبوت ارتكابه للجريمة.

وقال محامي الشاب في وقت سابق إنه تم توقيف موكله مدة 12 يومًا، مبينًا أنه كان متزوجًا من الفتاة وقام بتسجيلها في الجامعة برقمها الخاص، غير أنّ حياتهم الزوجية لم تستمر وتم الطلاق لأسباب عائلية.

وأكد أن موكله لا علاقة له بفصل طليقته من الجامعة التي أعيدت إلى الدراسة فيها بعد أسبوعين من الشكوى في هذه القضية ولم تتعرض للفصل النهائي.

وأضاف أن المحكمة رأت أن وجود رقم جوال موكله على صفحة طليقته بموقع الجامعة ليس دليلًا بأنه هو من قام بالدخول إلى بياناتها الجامعية وتغيير حالتها، بل يحتمل أن من قام بذلك شخص آخر للإيقاع به.

وأوضح أن والد الفتاة اعتدى بالضرب على موكله، وطلب منه دفع مليوني ريال (533,000 دولار) كتعويض لابنته مقابل التنازل عن القضية، وذلك بشهادة اثنين من المواطنين، لافتًا إلى أن والد الفتاة لم يقدم بينة على اتهاماته للشاب، ما دفع المحكمة لعدم إدانته.