السعودية.. إيقاف رحلات وزيارات المدارس “حتى إشعار آخر” في مكة المكرمة

تلقى عدد من رواد النشاط بالمدارس الأهلية والحكومية في منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، رسالة من الجهات المختصة بتعليم المنطقة، تفيد بإيقاف الرحلات والزيارات للطلاب حتى إشعار آخر.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، فإن القرار جاء بعد واقعة وفاة طالب رحلة المدرسة الترفيهية في مكة، أمس الأربعاء، أثناء عودته من الرحلة؛ بسبب الإرهاق والتعب، حيث كان يعاني من أمراض القلب.

وجاء في رسالة إدارة تعليم مكة: “الإخوة رواد النشاط بالمدارس الحكومية والأهلية، تم إيقاف الرحلات الترفيهية والزيارات حتى إشعار لاحق، شاكرين لكم حرصكم واهتمامكم”.

وشهدت إحدى المدارس الأهلية الابتدائية، أثناء عودتها من رحلة إلى مدينة الألعاب الترفيهية، وفاة أحد طلابها من تلاميذ الصف الرابع الابتدائي، حيث شعر الطالب بالتعب وأدخل إلى المستشفى، لكنه توفي على الفور.

وتسبب الإجهاد والتعب، نتيجة لعب الطالب مع أقرانه، بوفاته، نظرًا لكونه مصابًا بمرض القلب.