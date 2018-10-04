الكشف عن تفاصيل وفاة طالب ابتدائي في رحلة مدرسية بالسعودية

كشفت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية في بيان، أن مدير التعليم قام بزيارة ذوي الطالب ناصر الحربي، الذي وافته المنية، أمس الأربعاء، بعد مشاركته في رحلة ترفيهية نظمتها المدرسة الأهلية التي يدرس بها الطالب في الرابع الابتدائي.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، فإن إدارة التعليم شكلت لجنة للتحقيق في الواقعة، فيما بينت المعلومات الأولية أن الرحلة التي نفذتها المدرسة شملت موافقات خطية على المشاركة بالرحلة لـ97 طالبًا، ومنهم الطالب المتوفى، الذي كان يعاني من مرض في القلب وأجريت له عملية قلب قبل 6 سنوات.

وأوضحت إدارة التعليم، أنه أثناء الرحلة شعر الطالب بالإرهاق؛ مما دفع المشرفين على الرحلة لنقله فورًا إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة هناك.