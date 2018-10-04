مسؤول بالخارجية السعودية يلتقي السفير التركي بالرياض

قالت وزارة الخارجية السعودية، إن مسؤولا سعوديا كبيرا استقبل اليوم الخميس السفير التركي في الرياض لإجراء محادثات، بعد يوم من استدعاء وزارة الخارجية التركية لسفير الرياض بشأن اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي.

وأضافت الوزارة على تويتر، أن عادل مرداد، وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية أجرى محادثات مع السفير التركي أردوغان كوك في الرياض.

وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر تركية، إن السفير السعودي استدعي للتشاور أمس الأربعاء، بشأن مكان الصحفي جمال خاشقجي بعد أن دخل القنصلية السعودية في اسطنبول يوم الثلاثاء.

وذكر تلفزيون (إن.تي.في) التركي، أن السفير السعودي وليد بن عبدالكريم الخريجي، أبلغ مسؤولين أتراكا أنه ليست لديه معلومات عن خاشقجي.