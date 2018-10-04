محمد بن سلمان وبومبيو يبحثان سبل مواجهة نشاطات إيران “الخبيثة”

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، سبل مواجهة إيران.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين الجانبين، الأربعاء، بحسب بيان صادر عن هيذر ناورت، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية.

وأوضح البيان أن الجانبين “بحثا قضايا إقليمية وثنائية، بما في ذلك اليمن ومواجهة النشاطات الخبيثة للنظام الإيراني في المنطقة”.

وأضافت الخارجية أن بومبيو ومحمد بن سلمان ناقشا كذلك توسيع التعاون بين الولايات المتحدة والسعودية.

يأتي ذلك بعد أن أعلن مايك بومبيو عن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصداقة الموقعة مع إيران في عام 1955 ردًا على قرار محكمة العدل الدولية بشأن شكوى طهران ضد واشنطن، والقاضي بإلغاء الولايات المتحدة عقوباتها على السلع “الإنسانية” الموجهة لإيران، وضمان سلامة الطيران المدني وحركة الملاحة الجوية.