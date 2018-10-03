مقتل سعودي طعنًا والأمن يقبض على الجاني في محافظة العلا 

ألقت الأجهزة الأمنية السعودية، مساء الأربعاء، القبض على مشتبه به بارتكاب جريمة قتل بحق أحد المواطنين السعوديين في محافظة العلا.

ونقلت صحيفة “عاجل” عن مصدر أمني ” قوله”: إن المشتبه به قام بطعن مواطن بسكين، ما أدى إلى مقتله، حيث لاذ الجاني بالفرار قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه بوقت قصير “.

وأضاف المصدر أن التحقيقات الأولية كشفت عن حدوث مشاجرة بين المقتول والجاني، إثر خلافات سابقة، ما دفع المشتبه به إلى طعن المجني عليه وإنهاء حياته.

وأشار المصدر الأمني إلى أن الجريمة وقعت داخل عمارة تحت الإنشاء بحي العزيزية بمحافظة العلا، مؤكدًا أنه وبعد القبض على الجاني تم توقيفه في أحد المراكز التابعة للمحافظة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.