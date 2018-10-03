بعد 5 أعوام من قيادتها.. الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء السعودية يستقيل من منصبه

قدّم الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء السعودية، المهندس زياد بن محمد الشيحة، اليوم الأربعاء، استقالته بعد 5 سنوات من قيادته للشركة، وكلف مجلس إدارة الشركة فهد بن حسين السديري بتولي المنصب.

وكتب حساب الشركة على موقع “تويتر”: “الرئيس التنفيذي للسعودية للكهرباء يترجل بعد 5 سنوات من قيادة الشركة، شاكرًا لمجلس الإدارة قبوله الاستقالة مفتخرًا بزملائه”.