بعد 5 أعوام من قيادتها.. الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء السعودية يستقيل من منصبه

قدّم الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء السعودية، المهندس زياد بن محمد الشيحة، اليوم الأربعاء، استقالته بعد 5 سنوات من قيادته للشركة، وكلف مجلس إدارة الشركة فهد بن حسين السديري بتولي المنصب.
وكتب حساب الشركة على موقع “تويتر”: “الرئيس التنفيذي للسعودية للكهرباء يترجل بعد 5 سنوات من قيادة الشركة، شاكرًا لمجلس الإدارة قبوله الاستقالة مفتخرًا بزملائه”.
وأضافت الشركة في التغريدة تعليقًا للمدير المنصرف قال فيه: “حققنا معًا إنجازات وتغلبنا على التحديات، وحان الوقت لإعطاء الفرصة لقائد آخر يكمل مسيرة النجاح التي صنعتموها عبر الأجيال”.
وكان الرئيس التنفيذي للشركة المعين مكان الشيحة نائبًا للرئيس المستقيل، ويوصف بأنه كبير المسؤولين الماليين في الكهرباء السعودية.