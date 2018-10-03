تركيا تعلّق على اختفاء جمال خاشقجي

ذكر متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي لا يزال داخل قنصلية المملكة في إسطنبول، وذلك بعد إعلان خطيبته أنه لم يخرج من اجتماع في القنصلية.

وقال المتحدث إبراهيم كالين:”إن السلطات التركية على اتصال مع المسؤولين السعوديين معبرًا عن أمله بحل الوضع”.

وكان مسؤول سعودي نفى مزاعم اختطاف الكاتب السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، بحسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.

وقال المسؤول السعودي للوكالة، إن التقارير الصحفية الواردة من واشنطن عن فقد الكاتب السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول “كاذبة”.

وأضاف أن “خاشقجي زار القنصلية لطلب أوراق متعلقة بحالته الاجتماعية، وأنه خرج بعد فترة قصيرة”.

وصرَّح مسؤول سعوديّ آخر لـ”رويترز”:”خاشقجي ليس في القنصلية، ولا تحتجزه السعودية”.

وكان مصدر سعودي قد سخر أمس الثلاثاء، من مزاعم اختطاف “خاشقجي” من قِبل قنصلية بلاده في إسطنبول.