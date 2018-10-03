سعودي تعلق إصبعه بخزان وقود سيارته.. وهكذا انتهى الأمر (فيديو وصور)

تمكنت الجهات المعنية في محافظة القريات بمنطقة الجوف في المملكة العربية السعودية من إنقاذ إصبع مواطن علقت داخل خزان وقود السيارة، حيث تم إخراجها دون تسجيل أي إصابة.

وأظهرت عدة صور، يد رجل سعودي وقد علقت داخل خزان سيارته، قبل أن يقوم رجال الدفاع المدني بمساعدته على إخراجها.

ولاحقًا، أظهرت مقاطع فيديو عملية تحرير إصبع الرجل، التي تسببت له بانحشار يده داخل الخزان، وقيامهم بقطع الحديد عن إصبعه وتحرير يده، وذلك بعد نقله للمستشفى.

ووثقت المقاطع يد الرجل وقد خرجت سليمة من داخل الخزان دون تسجيل أي إصابات.