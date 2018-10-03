بدءًا من اليوم.. السماح للمعتمرين بزيارة كافة مدن السعودية

تستعد الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية لاستقبال ملايين المعتمرين القادمين من الخارج، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وذلك بعد السماح لهم بزيارة بقية المدن خارج مكة المكرمة والمدينة خلال مدة تأشيراتهم.

وبحسب صحيفة “اليوم” المحلية، أوضح نائب وزير الحج والعمرة، أن القادمين مع بداية العام الهجري الجديد من أول محرم حتى نهاية شوال، بإمكانهم زيارة أي منطقة في المملكة ورؤية المواقع التراثية، وليس مكة والمدينة فقط، بشرط حصول المعتمر على برنامج سياحة مدرج ضمن برنامجه قبل قدومه إلى المملكة.

وأكد أن أبواب العمرة مفتوحة أمام كافة المسلمين وبأي عدد على مدى 10 أشهر، مبينًا أن نقابة السيارات ستوفر حافلات للرحلات خارج الحرمين للمعتمرين.

بدوره، توقع وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة استقبال المملكة أكثر من 8 ملايين ونصف مليون معتمر حتى شوال المقبل.