حريق بمصنع للبتروكيماويات في مدينة ينبع السعودية (فيديو)

أخمدت فِرق الإطفاء السعودية في مدينة ينبع على ساحل البحر الأحمر، حريقًا شب بأحد مصانع البتروكيماويات، حيث لا تزال تتعامل مع آثاره منذ ساعات بحسب صحيفة “سبق” المحلية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي للهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبدالرحمن العبد القادر، أن الحريق اندلع عند الساعة الـ17:40 مساء بالتوقيت المحلي في مصنع الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية “ناتبت”، حيث تعاملت فِرق مكافحة الحوادث الصناعية من إدارة الأمن الصناعي والسلامة في الهيئة الملكية وفريق “ياما” مع الحريق بوقت قياسي.

وأضاف أن فرق الإطفاء ما زالت تقوم بتبريد الموقع نظرًا لطبيعة الحادثة التي وقعت بمصنع للبتروكيماويات.

وتابع:”تقوم فِرق حماية ومراقبة البيئة في الهيئة الملكية بينبع بمتابعة قياسات جودة الهواء في المناطق السكنية والصناعية التي أظهرت أنه في المحطتين (1 و6) ظهرت القراءات في وضعها الطبيعي، واتجاه الرياح جنوب شرقي”.