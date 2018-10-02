محكمة سعودية ترفض تزويج فتاة لأن الخاطب “عازف عود”

كشفت مصادر في المملكة العربية السعودية أن محكمة الاستئناف في منطقة القصيم، حسمت قضية عضل فتاة عنيزة، بتأييد رفض الدعوى، وتأكيد عدم تكافؤها – دينيا – مع الخاطب لعزفه الموسيقى.

ووفق صحيفة “عكاظ” المحلية، فإن الفتاة التي تعمل مديرة في أحد البنوك، اتهمت أسرتها بعضلها، بمنع تزويجها من معلم، بحجة “عدم تكافؤه معها” لعزفه الموسيقى، وبدورها أصدرت دائرة الأحوال الشخصية بعنيزة حكمًا برفض الدعوى التي أقامتها الفتاة، وتأكيد عدم التكافؤ، لتستنجد الفتاة بمحكمة الاستئناف معترضة على الحكم، إلا أن الاستئناف أيدت عدم التكافؤ.

ورأت المحكمة أن “عزف الخاطب للموسيقى يعني عدم تكافؤه مع الفتاة في الدين”، ورأت أنه لا داعي لحضور الخاطب، للتأكد من عدم تكافؤه مع الفتاة.

وفي التفاصيل، فإن الخاطب ويعمل معلمًا، تقدم لخطبة الفتاة، فوافق عمها وهو أكبر شخص في العائلة، لكن أحد إخوتها رفض لأنه يعزف الموسيقى، لتظل مدة 7 سنوات، دون أن يتقدم لها أحد، ليعود نفس المعلم ويجدد رغبته في خطبتها مرة أخرى، لكن إخوتها رفضوا، الأمر الذي اعتبرته عضلًا ولجأت بموجبه للمحكمة، فيما برر أخيها أمام المحكمة أنه رأى الخاطب في أحد المخيمات بعنيزة يعزف على آلة العود، وهو ما أكده أحد الشهود.

وطعنت الفتاة في إفادة الشاهد وقدمت إقرارًا كتابيًا برسائل الجوال، يطلب فيه إبراء الذمة، ويؤكد شهادة الزور، وتقدم الشاهد بنفسه للمحكمة وطلب العدول عن شهادته، واعترف أن والدته أمرته بتلك الشهادة.

كما قدمت الفتاة شهادة المزكين من إمام المسجد وزملاء المعلم، الذين شهدوا للخاطب بالاستقامة والصلاح والمداومة على الصلوات.

وأكدت الفتاة أنها تنوي رفع قضيتها للجهات العليا بعد رفض الدعوى التي استمرت مدة عامين على أمل الاسترحام، كون الحكم سيبقيها عانسًا، إذ بلغت من العمر 38 عامًا.

وبينت أن تمسكها بالخاطب بناء على من زكوه، إذ إنه معلم أجيال منذ 20 عامًا، ومشهود له بالخلق والتدين، لافتة إلى أنه من غير المعقول أن تكون في منصب قيادي مرموق، وتترأس أكثر من 300 موظفة وتحمل شهادة الماجستير ولا تعلم مصلحتها.