سعودية تقاضي زوجها لأنه ضربها بالعقال.. والمحكمة ترفض الدعوى

رفضت محكمة في محافظة جدّة في المملكة العربية السعودية دعوى تقدمت بها زوجة ضد زوجِها، اتهمته فيها بضربها بالعقال أمام أحد قصور الأفراح؛ نظرًا لكون الحادثة قديمة منذ 3 سنوات، ومن جهة أخرى فإن الزوج أرضى زوجته بمبلغ مالي، ومكثت معه في المنزل فترة طويلة بعد الحادثة.

وبحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، فقد اعترف الزوج بواقعة ضربه زوجته بالعقال، لكنَّه أكَّد تصالحه معها، وتقديمه مبلغ 10 آلاف ريال (2.667 دولار) ترضية لها، مبيّنًا أن إحدى قريباتها حرَّضتها على رفع الدعوى بعد كل هذه المدة، طمَعًا في الحصول على تعويض مالي جيد.

بدورها، أكدت الزوجة أنها لم تتنازل عن حقّها، وأن عودتها إلى منزل زوجها كانت من أجل أولادها، لافتة إلى أنها لم تقدّم شكوى ضد زوجها طوال هذه المدة؛ لأنها لم تجد من يرفع لها الدعوى… لكن المحكمة قضت برفض الدعوى.