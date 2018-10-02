الكشف عن تفاصيل حريق اندلع في محطة كهرباء بالسعودية (فيديو)

كشفت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض في المملكة العربية السعودية ملابسات الحريق الذي شبَّ أمس الاثنين في محطة لتحويل الطاقة الكهربائية في حي النفل.

وأوضحت المديرية عبر بيان نشرته على حسابها الرسمي في “تويتر”، أن “الحريق اندلع في محوّلين سعة 500 كيلو فولت، يحتوي كل منهما على 125 ألف لتر زيت؛ ما تطلَّب إجراءات فنية في عملية الإطفاء”.

وذكر البيان أن “بلاغًا ورد الساعة الـ 3 عصرًا من مساء الاثنين يفيد بنشوب حريق في محطة لتحويل الطاقة الكهربائية، وعلى الفور توجَّهت فرق الدفاع المدني إلى الموقع، إذ اتَّضح أن الحريق شمل محولين سعة 500 كيلو فولت ويحتوي كل منهما على 125 ألف لتر زيت؛ ما تطلب إجراءات تمثلت في التأكد من فصل تيار الضغط العالي من الموقع لتحقيق درجة أمان لعملية الإخماد والمكافحة”.

وأضاف: “كما تم العمل على خفض درجة الحرارة المنبعثة لدخول آمن لرجال الإطفاء للموقع، ثم تم تبريد وعزل شعلة الحريق وخزانات الزيت لخفض الحرارة فيها إلى ما دون درجة الاحتراق، واستمرت عملية التبريد خوفًا من معاودة نشوب الحريق”.

وأكدت المديرية أنه “تم إعادة التيار الكهربائي لجميع الأحياء التي تضرَّرت إثر انقطاع الكهرباء بسبب الحريق”.

يذكر أن مقطعَ فيديو متداولًا أظهر أمس الاثنين دخانًا كثيفًا يندلع من محطة كهرباء في الرياض، قبل أن تباشر فرق الدفاع المدني الواقعة.