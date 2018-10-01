اندلاع حريق في محطة كهرباء بالرياض (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو، يوثق حريقًا ضخمًا شبّ في إحدى محطات الكهرباء.

ووثق مواطنون الحريق الضخم، حيث تصاعد الدخان الكثيف من البناء، الذي يظهر كأنه في منطقة شعبية.

وأعلنت “السعودية للكهرباء”، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل “تويتر” عن الحادثة، مبينة أن الحريق اندلع في محول إحدى محطات الكهرباء، ولم تتأثر الخدمة الكهربائية، فيما باشرت فرق الصيانة والدفاع المدني الحادثة.

وقال ناشطون، إن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق قبل قليل، والذي وقع في حي النفل في العاصمة الرياض عند مخرج 6.

ولم تعرف للآن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.