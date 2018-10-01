بدء محاكمة الباحث السعودي حسن فرحان المالكي

بدأت المحكمة الجزائية في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، النظر في الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد المفكر والباحث حسن فرحان المالكي، المتهم بعدة تهم، وذلك بحضور أقاربه، وممثلين عن هيئة حقوق الإنسان، ووسائل إعلام.

ووفق صحيفة “سبق” المحلية التي لم تذكر اسم المتهم، فإن التهم الموجهة له منها التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي، من خلال طعنه بالسنة النبوية، ورد غالبية أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وانتقاده الصحابة والدعوة إلى تركه منهج أهل السنة والجماعة، وانتهاجه منهجًا مخالفًا لهم بتكفيره الصحابي معاوية بن أبي سفيان، إضافة إلى تأييده حزه الله والتعاطف مع جماعة الحوثي، وتحريضه على مظاهرات في دولة البحرين.

ومن التهم الموجهة للمالكي أيضًا، ظهوره في عدة برامج تلفزيونية مع صحف غربية ولقاءات مع قنوات معادية والتهجم من خلالها على ولاة أمر السعودية، وبث أفكاره المنحرفة والمعادية لحكومة المملكة.

يذكر أن حسن بن فرحان المالكي اشتهر بنقاشاته الدينية والفكرية على الساحة المحلية والإسلامية، وله عدة مؤلفات أثارت جدلًا في الأوساط الإسلامية، وأدت إلى تأليف عدد من الكتب ردًّا على كتاباته.