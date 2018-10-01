المتهم بقضية “دق على عمتك” يفقد وعيه أثناء محاكمته بالسعودية

كشفت مصادر في المملكة العربية السعودية عن نقل المتهم في القضيَّة التي عرفت إعلاميًّا بـ”دق على عمتك” للمستشفى، بعد تعرّضه للإغماء أثناء حضوره وقائع الجلسة الرابعة على كرسي متحرك بالمحكمة الجزائيّة في مكة المكرمة.

ووفق صحيفة “سبق” المحلية، قال شقيق المتهم، إن حالة شقيقه غير جيدة، مبينًا أنه تعرَّض لجلطة وهو في السجن العام قبل شهر، وأصيب بشلل نصفي، مؤكدًا أنه يملك تقريرًا يثبت تدهور حالته الصحيّة، مضيفًا أنه تعرَّض للإغماء؛ لأنه لم يتحمَّل وقائع الجلسة، وتم نقله للمستشفى.

وسبق أن وجَّهت النيابة العامة للمتهم تهمة عدم الامتثال لرجل الأمن، والتشكيك في ولائه لولي الأمر وتهديده، والتحريض على التصوير والنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمت المرأة بإنتاج ما من شأنه المساس بالآداب العامة، وذلك بتصوير رجل الأمن أثناء أداء مهام عمله، والإرسال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين اتهمت الفتاة بتصوير رجل الأمن أثناء عمله والتلفظ عليه، التي قررت المحكمة قبل أسبوعين الإفراج عنها، نظرًا لصغر سنّها.

وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة أعلنت توقيف قائد مركبة (المتهم) وزوجته وابنته أغسطس/آب الماضي، بعد ارتكابه مخالفة مرورية، وقيام زوجته وابنته بتصوير مقطع فيديو تتهمان فيه رجل المرور باتهامات باطلة، في محاولة لثنيه عن تسجيل مخالفة، موجهتين له إساءات؛ ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول المقطع الموثق.