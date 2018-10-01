وفاة الشيخ سعيد القحطاني صاحب كتاب “حصن المسلم”

توفى فجر يوم الاثنين، مؤلف الكتاب الشهير “حصن المسلم”، الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني، عن عمر يناهز 67 عامًا، بعد أقل من شهر على إصابته بمرض خبيث.

وستؤدى الصلاة على الشيخ القحطاني عصر اليوم في جامع “الراجحي” في العاصمة السعودية الرياض، فيما سيتم دفن جثمانه في مقبرة النسيم.

وسبق أن كشفت فحوص طبية أجراها الشيخ القحطاني، قبل شهر من الآن، عن إصابته بمرض خبيث، وقال ناشطون آنذاك إنه أصيب بسرطان الكبد.

ووفق صحيفة “سبق” المحلية، انشغل القحطاني منذ صغره بالعلم واشتهرت مؤلفاته، وترجمت إلى بضع لغات أجنبية، كما له المئات من المؤلفات الفقهية المتنوعة.

وولد القحطاني العام 1951، وتخرج في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود، ثم حصل على الماجستير برسالة عنوانها “الحكمة في الدعوة إلى الله”، ثم حصل على الدكتوراه برسالة عنوانها “فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري”.

وتفاعل ناشطون عبر موقع “تويتر” من خلال هاشتاغ (#سعيد_بن_علي_بن_وهف_القحطاني) مع خبر وفاة الشيخ، داعين له بالرحمة والمغفرة ومعددين مناقبه.