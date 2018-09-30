عودة الاقتصادي السعودي برجس البرجس للكتابة بعد شائعات اعتقاله‎

عاد الكاتب الاقتصادي السعودي المعروف، برجس حمود البرجس، للتدوين والكتابة مجددًا بعد قرابة شهرين على غياب مثير للجدل تزامن مع شائعات عن توقيفه من قبل النيابة العامة.

وبدأ البرجس النشر في حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، “تويتر” و “سناب شات”، والتي تشكل منصة رئيسة لنشاطه الإعلامي بجانب مقالاته في الصحافة السعودية.

ولم يشر الاقتصادي السعودي لسبب غيابه عن الساحة الإعلامية في المدة الماضية، واكتفى بشكر من رحب بعودته للكتابة بعد أن توقف عن التدوين في 10 أغسطس/آب الماضي.

ونشر البرجس تغريدة في حسابه بموقع “تويتر” عن إطلاق وزارة العمل السعودية مبادرات تهدف لتوطين الوظائف، بجانب لقاء عبر حسابه في “سناب شات” مع الاقتصادي عبدالحميد العمري للحديث عن مستوى أسعار العقار في المملكة.

وكان إعلامي سعودي بارز، قال لـ “إرم نيوز” الشهر الماضي، إن غياب البرجس قد يكون مرتبطًا على الأرجح باستدعائه من قبل النيابة العامة لنشره تغريدات تروج لصدور قرارات رسمية “مفرحة” وصفها آنذاك بالأكبر من نوعها في تاريخ السعودية، قبل أن يتراجع بعد البلبلة التي تسبب بها، ويغيب عن المشهد العام والتواصل مع الآخرين”.

وأثار البرجس ومغردون سعوديون آخرون يحظون بمتابعة كبيرة في موقع “تويتر”، الجدل في منتصف يوليو/تموز الماضي عندما تراجعوا سريعًا بشكل متزامن عن تغريدات متزامنة عن قرب صدور قرارات وصفها البرجس حينها بـ “الأخبار المفرحة كثيرًا وستكون الأكبر من نوعها في تاريخ المملكة”.

كما أثارت تلك التغريدات حينها، جدلًا واسعًا بعد أن تبين أنها مجرد شائعات، وطالب كثير من السعوديين بمحاسبة كل من تورط في نشر تلك الشائعات رغم تراجع أصحابها عنها، بتهم إحباط الناس.