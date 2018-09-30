أمير الكويت يبحث مع ولي العهد السعودي جهود دعم العمل الخليجي المشترك

بحث أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الأحد، “جهود دعم العمل الخليجي”.

وذكرت الوكالة الكويتية الرسمية للأنباء “كونا”، أن الجانبين بحثا، أيضًا، في قصر بيان بمحافظة حولي (جنوب العاصمة الكويت)، آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأضافت “كونا”، أنهما “تبادلا الأحاديث الأخوية التي عكست عمق العلاقات التاريخية الطيبة والراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة”.

وكان ولي العهد السعودي قد وصل مساء اليوم إلى الكويت في زيارة هي الأولى له رسميًا منذ توليه ولاية العهد، في 21 يونيو/حزيران 2017.

يذكر أن دولة الكويت تقود وساطة لحل الأزمة الخليجية التي بدأت في يونيو/حزيران 2017، عندما أعلنت السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بسبب دعم الأخيرة للإرهاب.