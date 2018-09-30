التحالف يعلن إحباط هجوم حوثي بزورقين استهدف ميناء جازان

أحبطت القوات البحرية السعودية، هجومًا حوثيًا بزورقين مفخخين استهدف ميناء جازان السعودي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، قوله إن “منظومة القوات البحرية الملكية السعودية، رصدت تحرك زورقين مفخخين ومسيّرين عن بعد باتجاه ميناء جازان وتم اعتراضهما وتدميرهما بحسب قواعد الاشتباك مما تسبب في أضرار مادية طفيفة”.

وشدد المالكي على أن “قيادة القوات المشتركة للتحالف ستضرب بيد من حديد كل من يتورط بأعمال إرهابية تهدد سلامة أمن المواطنين والمقيمين ومقدرات المملكة الاقتصادية والحيوية”.

وأكد أن “هذه الأعمال العدائية لا يمكن أن تمر دون محاسبة مرتكبيها والمتورطين بالتخطيط والتنفيذ لها”.