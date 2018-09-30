للمرة الأولى.. مناورات عسكرية تونسية سعودية هذا الأسبوع في تونس

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، مشاركة قوات سعودية في مناورات عسكرية جوية ثنائية، مع نظيرتها التونسية، منتصف هذا الأسبوع في تونس.

وأكد قائد القوة السعودية المشاركة في المناورات، العقيد الطيار الركن، محمد بن سعيد الشهراني، أنه “تم الانتهاء من مرحلة التحضير لهذه المناورات الأولى من نوعها في تونس، بعد جاهزية جميع المشاركين من الأطقم الجوية والفنية والإدارية بمتابعة وإشراف من سمو قائد القوات الجوية السعودية”.

وأوضح الشهراني، “أن هذه المناورات تأتي في سياق الجهود التي تبذلها وزارة الدفاع السعودية، ضمن الخطط السنوية لتدريب القوات المسلحة، بُغية تدعيم أواصر التعاون والعلاقات بين القوات الجوية الملكية السعودية وسلاح طيران الجيش التونسي”.

وستساهم هذه العمليات في صقل وتأهيل الأطقم الجوية، وتوفير فرص لتبادل الخبرات في مجال الإمداد والإسناد الفني، وتطوير المهارات القتالية والأداء العملياتي المشترك مع القوات التونسية، إضافة إلى التدريب على تنفيذ العمليات الجوية في بيئة مغايرة، وفق ما أعلنه الشهراني.

يذكر أن هذه المناورات الجوية، الأولى من نوعها بين البلدين، ستستمر لمدة أسبوعين، حيث “سيتم العمل على الارتقاء بمستوى التنسيق والتخطيط على المستوى الاستراتيجي والعملياتي والتعبوي”.