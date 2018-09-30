وفاة المذيع السعودي عبدالعزيز القنيعي

وفاة المذيع السعودي عبدالعزيز القنيعي

#إرم_نيوز

المصدر: فريق التحرير

توفي فجر اليوم، المذيع السعودي عبدالعزيز القنيعي؛ إثر سكتة قلبية مفاجئة باغتته، صباح اليوم الأحد.

وقطعت إذاعة الرياض برامجها، صباح اليوم؛ لبث تنويه بشأن وفاة عبدالعزيز القنيعي.

ومن أوائل من أعلن نبأ وفاة الراحل زميله ناصر الفركز، الذي كتب في تويتر: “انتقل إلى رحمة الله فجأة فجر اليوم الزميل المذيع عبدالعزيز القنيعي، بعد تاريخ طويل من العمل الإذاعي المتميز، وستقام الصلاة عليه في مسجد فهد بن محمد بالحائر، عصر اليوم، الراحل الكريم طيب القلب عفيف اللسان هادئ رصين ومحبوب من كل من يعرفه أو تعامل معه”.

وكتب خالد بن عبدالله الغانم: “فجعنا صباح اليوم بخبر وفاة أستاذنا وزميلنا المذيع عبدالعزيز بن سعد القنيعي، لقد كان مثالًا يحتذى في الانضباط وحسن المعاملة والتعاون مع الزملاء، ولا أنسى ثناء د.عبدالله الحيدري على التزام الراحل قبيل التحاقي بالإذاعة، وحثه إياي على اتخاذه قدوة- رحمه الله وأسكنه فسيح جناته -“.

وقال خالد العويد المذيع بقناة الإخبارية: “انتقل إلى رحمة الله الزميل الأستاذ المذيع عبدالعزيز القنيعي غفر الله له وأسكنه فسيح جناته، من جيل العمالقة الذين تتلمذت على أيديهم، رحمك الله أبا سعد”.

الشاعر والإعلامي عبدالله بن سنكر غرد قائلًا: ” إنّا لله وإنا إليه راجعون ” ! .. الصوتُ الجميل، والقلبُ الكبير .. حلّق عاليًا، فجرَ هذا اليوم ! . وداعًا يا رفيق الدرب،  وصديق الروح”.

المغرد ذيب الدحيم نعى الراحل قائلًا: “رحم الله الأستاذ القدير والصوت الإذاعي الجميل عبدالعزيز القنيعي، صاحب الابتسامة والقلب الطيب ودماثة الخلق، يعلم الله ونحن شهود الله في أرضه بمحبة هذا الرجل؛ بأخلاقه وطيبته وكلماته الجميلة، غفر الله له وأسكنه فسيح جناته، اللهم الهم ذويه الصبر والثبات”.

 

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