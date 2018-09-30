وفاة المذيع السعودي عبدالعزيز القنيعي

توفي فجر اليوم، المذيع السعودي عبدالعزيز القنيعي؛ إثر سكتة قلبية مفاجئة باغتته، صباح اليوم الأحد.

وقطعت إذاعة الرياض برامجها، صباح اليوم؛ لبث تنويه بشأن وفاة عبدالعزيز القنيعي.

ومن أوائل من أعلن نبأ وفاة الراحل زميله ناصر الفركز، الذي كتب في تويتر: “انتقل إلى رحمة الله فجأة فجر اليوم الزميل المذيع عبدالعزيز القنيعي، بعد تاريخ طويل من العمل الإذاعي المتميز، وستقام الصلاة عليه في مسجد فهد بن محمد بالحائر، عصر اليوم، الراحل الكريم طيب القلب عفيف اللسان هادئ رصين ومحبوب من كل من يعرفه أو تعامل معه”.

انتقل إلى رحمة الله فجأة فجر اليوم الزميل المذيع : عبدالعزيز القنيعي بعد تاريخ طويل من العمل الإذاعي المتميز وستقام الصلاة عليه في مسجد فهد بن محمد بالحائر عصر اليوم الراحل الكريم طيب القلب عفيف اللسان هادئ رصين ومحبوب من كل من يعرفه أو تعامل معه — ناصر الفركز (@Nafarkaz) September 30, 2018

وكتب خالد بن عبدالله الغانم: “فجعنا صباح اليوم بخبر وفاة أستاذنا وزميلنا المذيع عبدالعزيز بن سعد القنيعي، لقد كان مثالًا يحتذى في الانضباط وحسن المعاملة والتعاون مع الزملاء، ولا أنسى ثناء د.عبدالله الحيدري على التزام الراحل قبيل التحاقي بالإذاعة، وحثه إياي على اتخاذه قدوة- رحمه الله وأسكنه فسيح جناته -“.

فجعنا صباح اليوم بخبر وفاة أستاذنا وزميلنا المذيع عبدالعزيز بن سعد القنيعي،لقد كان مثالا يحتذى في الانضباط وحسن المعاملة والتعاون مع الزملاء،ولا أنسى ثناء د.عبدالله الحيدري على التزام الراحل قبيل التحاقي بالإذاعة وحثه إياي على اتخاذه قدوة-رحمه الله وأسكنه فسيح جناته-. — خالد بن عبدﷲ الغانم (@khghanem) September 30, 2018

وقال خالد العويد المذيع بقناة الإخبارية: “انتقل إلى رحمة الله الزميل الأستاذ المذيع عبدالعزيز القنيعي غفر الله له وأسكنه فسيح جناته، من جيل العمالقة الذين تتلمذت على أيديهم، رحمك الله أبا سعد”.

انتقل الى رحمة الله الزميل الاستاذ المذيع عبدالعزيز القنيعي غفر الله له وأسكنه فسيح جناته

من جيل العمالقة الذين تتلمذت على أيديهم

رحمك الله أبا سعد pic.twitter.com/JSGcwyzzur — خالد العويد (@Khaled_alowayed) September 30, 2018

الشاعر والإعلامي عبدالله بن سنكر غرد قائلًا: ” إنّا لله وإنا إليه راجعون ” !#عبدالعزيز_القنيعي .. الصوتُ الجميل، والقلبُ الكبير .. حلّق عاليًا، فجرَ هذا اليوم ! . وداعًا يا رفيق الدرب، وصديق الروح”.

" إنّا لله ، وإنا إليه راجعون " !#عبدالعزيز_القنيعي ..

الصوتُ الجميل ، والقلبُ الكبير ..

حلّق عاليًا ، فجرَ هذا اليوم ! .

وداعًا يا رفيق الدرب ،

وصديق الروح .. pic.twitter.com/imiUuYaYlF — د.عبدالله بن سُنكر (@binsunkr) September 30, 2018

المغرد ذيب الدحيم نعى الراحل قائلًا: “رحم الله الأستاذ القدير والصوت الإذاعي الجميل عبدالعزيز القنيعي، صاحب الابتسامة والقلب الطيب ودماثة الخلق، يعلم الله ونحن شهود الله في أرضه بمحبة هذا الرجل؛ بأخلاقه وطيبته وكلماته الجميلة، غفر الله له وأسكنه فسيح جناته، اللهم الهم ذويه الصبر والثبات”.