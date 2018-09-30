بدء محاكمة سعودي “تواصل” مع قطر بعد تصنيفها “نظامًا معاديًا”

بدأت محكمة سعودية، اليوم الأحد، بمحاكمة مواطن سعودي متهم بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين والتواصل مع النظام القطري، بالإضافة إلى العديد من التهم، وفق الدعوى التي أقامتها ضده النيابة العامة في السعودية.

وسلمت المحكمة الجزائية المتخصصة المواطن، الذي لم تكشف عن هويته، لائحة الدعوى للرد عليها في الجلسة المقبلة، وفق ما ذكرت صحيفة “سبق” المحلية.

ووجهت النيابة العامة السعودية إلى المواطن تهم “الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين”، المصنفة “جماعة إرهابية”، من خلال مناصرتها والدفاع عنها، وتبني أحد شعاراتها، وعدم رجوعه عن ذلك حتى بعد تصنيفها جماعة إرهابية، وفق لائحة الاتهام.

كما شملت التهم، “التواصل مع أحد عناصر النظام القطري، بعد تصنيف المملكة له نظامًا مُعاديًا لها وداعمًا للجماعات والنشاطات الإرهابية”.

ومن بين التهم الموجهة للمواطن والواردة في اللائحة: “السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، وإثارة الفتن، والطعن في سياسات الدولة الداخلية، وسياسات ولي الأمر الخارجية تجاه الدول الشقيقة، والإساءة لدول شقيقة وقاداتها، والتدخل في شؤونها الداخلية، وحراكه لتغيير نظام الحكم في المملكة”.