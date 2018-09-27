صاعقة قوية تضرب “ساعة مكة”.. ماذا حصل لها؟ (فيديو)

ضربت صاعة مساء الخميس، برج ساعة مكة المكرمة، ما تسبب في توقفها عن العمل للمرة الأولى منذ تشييدها عام 2008، بحسب ما أفاد ناشطون وحسابات إخبارية سعودية.

وتداول ناشطون على موقع “تويتر” مقطع فيديو التقطه أحد المتابعين، يظهر لحظة ضرب الصاعة للبرج أثناء هطول الأمطار على مكة المكرمة مساء الخميس.

صاعقة تضرب ساعة مكة المكرمة سبحان الله العظيم pic.twitter.com/TmAEt4GMwO — abd alrhman (@abdalrh74935329) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

وهطلت أمطار غزيرة على مكة المكرمة، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عدد من أحياء المدينة.

ودعت الإدارة العامة للدفاع المدني في مكة المكرمة، “جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة”.