عادل الجبير لكندا:”لسنا جمهورية موز” (فيديو)

طالب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير كندا بالاعتذار للمملكة، رافضًا أي إملاءات أو تدخل في شؤونها الداخلية من قِبل هذا البلد، معتبرًا أن بلاده ليست “جمهورية موز”.

وقال الجبير إن كندا تجاوزت في حق السعودية، حينما طلبت منها إطلاق سراح فوري لمعتقلين، مؤكدًا أن أي دولة لن تقبل بتدخل من هذا القبيل، واشترط الوزير السعودي على كندا الاعتذار، والاعتراف بالخطأ إذا كانت تريد عودة العلاقات بين البلدين.

وكانت السعودية قد طردت السفير الكندي أوائل الشهر الماضي على خلفية بيان حول معتقلين رأت أنّه “غير دقيق ويعد تدخلًا في شؤون المملكة الداخلية”.

واعتبرت الخارجية السعودية، السفير شخصًا غير مرغوب فيه، وأعطته مهلة 24 ساعة لمغادرة الرياض، وهو ما يعني الطرد في الأعراف الدبلوماسية.

كما قامت الرياض في وقت لاحق بطرد السفير الكندي، وتجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.

وقررت الجهات العليا في المملكة أيضًا إيقاف علاج المرضى في كندا، ونقل جميع المرضى هناك إلى دول أخرى، بحسب رغبتهم.