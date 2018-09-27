الممثل السعودي يعقوب الفرحان وزوجته اللبنانية ليلى إسكندر يرزقان بـ”يوسف” (فيديو)

وثق فيديو متداول على حساب “سناب شات” لحظة إنجاب المطربة اللبنانية ليلى إسكندر لطفلها، الذي أطلقت عليه اسم “يوسف” من زوجها الممثل السعودي يعقوب الفرحان.

وأظهر الفيديو ليلى، وهي في سريرها تستريح بعد الولادة، داخل منزل زين احتفالًا بالمولود الجديد.

كما ظهر شخص يحمل المولود بين ذراعيه، وفي مقطع مرفق آخر ظهر زوجها الممثل يعقوب الفرحان.

وكانت ليلى إسكندر قد نشرت على حسابها الرسمي في “انستغرام” صورة لقدم المولود، وتعليقًا مرفقًا جاء فيه: “بفضل الله رزق اليوم آل الغامدي وإسكندر الكرام بمولدهما الجميل يوسف بن يعقوب بن يوسف الغامدي في تمام الساعة الرابعة عصرًا في لبنان بيروت، وذلك في مستشفى المشرق الفرنسي الخاص تحت إشراف الدكتور جوزيف الياس (ابن عمتي الي جداااااا افتخر به ورئيس قسم الجراحة والقلب) والدكتورة نادين حداد (اختصاص نساء وولادة) الرائعة في المستشفى وكل الفريق الطبي والاختصاصيين الذين رافقوني لمدة اكثر من 12 ساعة لاتمام الولادة على خير وسلامة”.

وكان الممثل يعقوب الفرحان قد اعترف بزواجه من إسكندر في العام 2015، بعد عامين من الزواج السري، مستنكرًا آنذاك معترضي زواجه، لاختلاف جنسيتهما والدين.