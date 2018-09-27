ضبط 3 أشخاص متورطين بإطلاق نار على استراحة رئيس محكمة بالسعودية

أكدت مصادر في المملكة العربية السعودية، أن شرطة محافظة الليث، ألقت أمس الأربعاء، القبض على 3 أشخاص، متورطين في حادثة إطلاق النار على استراحة رئيس المحكمة العامة، والتي وقعت في شهر مايو الماضي.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، ذكرت المصادر أن رئيس المحكمة تقدم ببلاغ ضد الأشخاص الثلاثة؛ لتوافر معلومات تفيد بتورطهم في الحادث، فتم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة، التي فتحت تحقيقًا فيما نسب إليهم.

وتعود وقائع الحادثة لشهر مايو الماضي، حيث تعرضت استراحة رئيس المحكمة العامة بالليث لإطلاق نار نتج عنه قتـل 3 أغنام، ولم يكن موجودًا بالاستراحة ولاذ الجاني بالفرار.

وكان رئيس المحكمة قد تقدم ببلاغ، الأسبوع الماضي، ضد مواطن كان يترصده ويلاحقه؛ ما جعله يربط بين الحادثتين.