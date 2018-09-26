السلطات السعودية تستدعي الطالب عبدالرحمن المطيري على خلفية فيديو “جامعة شقراء”

استدعت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية طالب كلية عفيف عبدالرحمن المطيري، الذي ظهر في مقطع فيديو يشكو فيه فصله من كلية عفيف التابعة لجامعة شقراء، وذلك وفق صحيفة “سبق” المحلية.

وجاءت هذه الخطوة كإجراء قانوني، حيث يعد عرض التظلمات في مواقع التواصل الاجتماعي مخالفًا للأنظمة والتعليمات.

وبدأت قصة عبدالرحمن حين قام بنشر تسجيل صوتي له، مناشدًا ولي العهد السعودي، ومتحدثًا عن معاناته وظروفه، ورفض قبوله في جامعة “شقرا” رغم أن أشهرًا قليلة فقط تفصله عن التخرج.

وقال الطالب إن مرض والدته دفعه للتغيب كثيرًا، الأمر الذي حدا بالجامعة إلى فصله، ورغم محاولاته التوسل المستمرة للمعنيين في الجامعة، لكنه لم يلق أذنًا صاغية.

وأثارت قصة المطيري جدلًا واسعًا بين ناشطين، وفتحت النار على مدير الجامعة الدكتور عوض الأسمري.

ولاحقًا، كشفت جامعة شقراء في بيان توضيحي تفاصيل الحالة الأكاديمية للمطيري، إذ أكدت أنها منحت الطالب 4 فرص أكاديمية، استنفدها جميعًا، لافتة إلى أن المطيري أنهى 74 ساعة فقط من 4 سنوات ونصف السنة منذ بداية دراسته، ومعدله التراكمي لا يتجاوز 1.86 من 5.