البحرين تلغي شرط السكن لتدريب السعوديات على القيادة

ألغت الإدارة العامة للمرور في البحرين شرط استصدار عنوان إقامة للسعوديات الراغبات في التدرب على القيادة بمدارس السياقة في البحرين، وذلك بحسب بيان “جمعية البحرين لمدربي السياقة”.

ويسهم إلغاء شرط استصدار عنوان إقامة في تخفيف الأعباء المالية على المتدربات السعوديات ويسرّع من إجراءات الحصول على رخصة تعليم السياقة.

وبحسب صحيفة “مكة” المحلية، فإن إلغاء اشتراط العنوان السكني جاء لمنع التلاعب واستغلال السعوديات من قبل بعض السعوديين المقيمين في البحرين، وبعض المواطنين البحرينيين، وأيضًا بعض السماسرة والوسطاء الذين يشترطون مبالغ تقدر بنحو 1500 ريال (400 دولار) كشرط لإضافة السعودية للعنوان السكني للمقيم في البحرين، مما يخولها مراجعة المرور لاستصدار بطاقة متدرب على القيادة.

وتوجهت الكثير من السعوديات للبحرين لتعلم القيادة في مدارسها، بسبب الإقبال الشديد على مدرسة تعلم القيادة الوحيدة في المنطقة الشرقية في السعودية وصعوبة حجز موعد للتدرب.