الحزم السعودي ينتصر.. ألمانيا تتأسف وإسبانيا تتراجع وكندا تتودد

أثار التأسف الذي تقدَّمت به ألمانيا للمملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، ردودَ فعلٍ واسعَةً عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، كانت في مجملها داعمةً ومؤيدةً لموقف المملكة الحازم وسلوكِها الدبلوماسي القوي في التعامل مع الدول الغربية.

ورأى الناشطون السعوديون ومَن آزرهم من العرب، أنَّ المملكة العربية السعودية أعادت للموقف العربي هيبَتَه أمام الغرب، وأجبرت بنهجها الدبلوماسي الصلب عددًا من الدول إما على الاعتذار مثل: السويد، وإما على التأسّف والتراجع مثل: ألمانيا وإسبانيا، بينما تتودَّد كندا منذ أسابيع لحل خلافها مع الرياض، وهو ما لم يكن يتحقق سابقًا، بحسب الناشطين.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية فيما يشبه الاعتذار، عبَّرت عن أسفها لما شهدته العلاقات مع المملكة من سوء فهم في الأشهر الأخيرة، متطلعة إلى أن يتجاوز البلدان ذلك، بحكم العلاقة القوية والإستراتيجية التي تربط بينهما.

المحلل السياسي والكاتب الصحفي يحيى التليدي أكد أن السعودية تبقى حليفًا مهمًّا للدول العظمى وصديقًا يُخشى فقدانه، وقال في تغريدة له: “قبل ألمانيا تأسفت السويد وتحاول كندا جاهدة إعادة علاقاتها مع السعودية، تبقى #السعودية حليفًا مهمًّا للدول العظمى وصديقًا يُخشى فقدانه؛ لأنَّها دولة رائدة تقود العالم العربي والإسلامي، ودولة لا تحيد عن قراراتها ومبادئها القائمة على عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية”.

قبل ألمانيا تأسفت السويد وتحاول كندا جاهدة عودة علاقاتها مع السعودية.. تبقى #السعودية حليفا مهما للدول العظمى وصديقا يخشى فقدانه لأنها دولة رائدة تقود العالم العربي والإسلامي ودولة لا تحيد عن قراراتها ومبادئها القائمة على عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية#المانيا_تتاسف_للسعوديه pic.twitter.com/tXjNPBe6rL — يحيى التليدي (@YahyaSAltaleedi) September 26, 2018

الإعلامي السعودي عبدالله البندر ركَّز على تنامي قوة السعودية في العالم قائلًا: “ألمانيا أمام العالم تعلن ما يأتي : نأسف لسوء التفاهم في الخلاف مع السعودية⁠ ⁠⁠ونسعى إلى شراكة أقوى من ذي قبل مع الرياض .باختصار : تتنامى قوة السعودية في العالم وكما نرى اليوم : #ألمانيا تعتذر و#كندا تبحث عن الصلح نعم إنها #السعودية_العظمى”.

ألمانيا أمام العالم تعلن ما يلي : نأسف لسوء التفاهم في الخلاف مع السعودية⁠ ⁠⁠ونسعى إلى شراكة أقوى من ذي قبل مع الرياض . باختصار :

تتنامى قوة السعودية في العالم وكما نرى اليوم :#ألمانيا تعتذر

و #كندا تبحث عن الصلح

نعم إنها #السعودية_العظمى ????????#المانيا_تتاسف_للسعوديه pic.twitter.com/0ZD68C2vg0 — عبدالله البندر (@a_albander) September 25, 2018

الشاعر والإعلامي السعودي تركي بن رشيد الزلامي شارك في الوسم بأبيات شعرية قال فيها: “لو كان هتلر حي معهم الى الحين.. غصباً يجي يم الرياض يتأسف..شف نجد وش بعده عن جدار برلين.. على الخطأ حتى الخواجه تحسف.. لحكامنا تخضع شعوب وسلاطين.. بالحق ماهو ظلم ولا تعسف”.

لو كان هتلر حي معهم الى الحين

غصباً يجي يم الرياض يتأسف

شف نجد وش بعده عن جدار برلين

على الخطا حتى الخواجه تحسف

لحكامنا تخضع شعوب وسلاطين

بالحق ماهو ظلم ولا تعسف #المانيا_تتاسف_للسعوديه pic.twitter.com/tcpOAVSHvg — تركي بن رشيد الزلامي ???????? (@talzlami) September 25, 2018

ورأى المستشار الأمني عرفج آل سنان أن القوى العظمى لا تحترم إلا القوي قائلًا: “الساسة في العالم يحترمون القوي فقط، الضعيف لن ينظر له أحد،، سمو الأمير محمد بن سلمان فهم القاعدة استغل نقاط القوة لدينا ومن هنا أصبح العالم ينظر إلينا نظرة احترام وندية”.

#المانيا_تتاسف_للسعوديه الساسة في العالم يحترمون القوي فقط الضعيف لن ينظر له احد سمو الامير محمد بن سلمان فهم القاعدة استغل نقاط القوة لدينا ومن هنا اصبح العالم ينظر لنا بنظرة احترام وندية pic.twitter.com/cByHnqE7UO — محمد عرفج ال سنان (@v2v55) September 26, 2018

الكاتب السعودي مثيب المطرفي أكد أن زمن الابتزاز السياسي انتهى، وقال: “الحزم السعودي أمام كندا وألمانيا وطرد سفير كندا جعل العالم يعي أن زمن الابتزاز السياسي قد انتهى أمام المملكة والمصالح هي من تجمع الطرفين.. صفعة كندا جعلت البعض يعيد حساباته جيدًا ويقفز من سفينة الدوحة التي بدأت بالغرق”.

الحزم السعودي امام كندا والمانيا وطرد سفير كندا جعل العالم يعي أن زمن الابتزاز السياسي قد انتهى امام المملكة والمصالح هي من تجمع الطرفين.. صفعة كندا جعلت البعض يعيد حساباته جيداً ويقفز من سفينة الدوحة التي بدأت بالغرق. #المانيا_تتاسف_للسعوديه pic.twitter.com/E2QsHUmhNP — مثيب المطرفي (@Muthieb) September 25, 2018

المغرد خالد محمد السبيعي طرح وجهة نظره في الاعتذار الألماني قائلًا: “سر تراجع الألمان وقبلها إسبانيا والسويد! وقريباً كندا ..هو تكاتف المجتمع حول وطنه، وبثقته وولائه في قيادته، ففي الإجماع قوة وفي الفرقة شتات وضياع، لقد أصبحنا منصة مرعبة وماركة مسجلة في الردع الفوري والصاعق ضد كل متربص بفضل هذا التلاحم العظيم”.

سر تراجع الألمان ؟

وقبلها إسبانيا والسويد!

وقريباً كندا ..

هو تكاتف المجتمع حول وطنه وثقته وولاءه في قيادته، ففي الإجماع قوة وفي الفرقة شتات وضياع، لقد أصبحنا منصة مرعبة وماركة مسجلة في الردع الفوري والصاعق ضد كل متربص بفضل هذا التلاحم العظيم ????????????????#المانيا_تتأسف_للسعودية pic.twitter.com/6cWdq7zZrb — خالد محمد السبيعي (@alsobaiy503) September 25, 2018

وأكد المغرد بن هباس أن “غضب المملكة العربية السعودية ليس كأي غضب”، حسب تعبيره” مضيفاً: “تمارس #السعودية_العظمى قوتها السياسية باقتدار.. ولهذا نرى العالم يطلب ودها فغضب المملكة ليس كأي غضب.. اليوم #ألمانيا_تتأسف_للسعودية وقبلها جاء ملك السويد بنفسه واعتذر وكندا تحاول لقاء #عادل_الحبير، وذلك كله مصدر فخر وإثبات لأهمية المملكة إقليميًّا وعالميًّا ولله الحمد”.

تمارس #السعودية_العظمى قوتها السياسية بإقتدار.. ولهذا نرى العالم يطلب ودها فغضب المملكة ليس كأي غضب.. اليوم #المانيا_تتاسف_للسعودية وقبلها جاء ملك السويد بنفسه وأعتذر وكندا تحاول لقاء #عادل_الحبير، وذلك كله مصدر فخر وإثبات لأهمية المملكة اقليميا وعالمياً ولله الحمد ???????? — بن هباس ???????? (@5a1di) September 25, 2018

حساب “تاريخ آل سعود” الموثق عبر “تويتر” أكد أن السعودية ليست سوراً قصيراً كباقي من أسماها الدويلات، وقال الحساب: “بعد محاولة التدخل في #السيادة #السعودية من قبل الحكومة الألمانية، اليوم #المانيا_تتاسف_للسعودية ، باختصار #السعودية ليست سورًا قصيرًا مثل بعض الدويلات، بل دولة عظمى لها سيادتها وثقلها إقليميًّا وعالميًّا ويحق لنا الفخر وكل الفخر بأن #السعودية_العظمى هي دولتنا”.