ترحيب سعودي بأسف ألمانيا عما شهدته العلاقات الثنائية من “سوء فهم”

أكدت السعودية أن برلين أعربت عن أسفها جراء ما شهدته علاقاتها مع المملكة من سوء فهم خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما رحبت به الرياض داعية وزير خارجية ألمانيا، هياكو ماس، لزيارة السعودية في أقرب فرصة.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، إن المملكة ترحب بتصريح وزير الخارجية الألماني وما أبداه من رغبة في بذل كافة الجهود لتعزيز العلاقة وتكثيف التعاون بين المملكة وألمانيا في مختلف المجالات

وأعربت وزارة الخارجية الألمانية عن أسفها، لما شهدته العلاقات مع المملكة من سوء فهم الأشهر الأخيرة، متطلعة إلى أن يتجاوز البلدان ذلك، بحكم العلاقة القوية والاستراتيجية التي تربط بينهما.

وأكدت الخارجية الألمانية أنها ستبذل قصارى جهدها “بهدف أن تكون الشراكة مع المملكة أقوى من ذي قبل، للتباحث حول مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والدولية”، مشيرة أن “تحسين العلاقة مع المملكة سيخدم مصلحة البلدين والشعبين على حد سواء”.

من جانبها، قالت السعودية، إنها “رحبت بهذا التصريح وما أبداه من رغبة في بذل كافة الجهود لتعزيز العلاقة وتكثيف التعاون بين المملكة وألمانيا في مختلف المجالات”، وفق ما ذكرته الوكالة.

وأكدت المملكة “عمق العلاقات الاستراتيجية مع ألمانيا وأن السعودية وألمانيا دولتان لهما دور مهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقه والعالم، بالإضافة إلى دورهما الرئيس في الاقتصاد العالمي”.

وأشارت إلى أنه تمت “دعوة وزير خارجية ألمانيا، هياكو ماس، لزيارة المملكة في أقرب فرصة للبدء بمرحلة جديدة من التعاون الوثيق على كافة الأصعدة بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين”.