كندا تحاول مجددًا.. وزيرة الخارجية تأمل لقاء نظيرها السعودي لبحث الخلاف الدبلوماسي

قالت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، اليوم الثلاثاء، إنها تأمل لقاء نظيرها السعودي، الأسبوع الجاري، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لبحث خلاف دبلوماسي بين البلدين.

وأدلت فريلاند بتصريحاتها خلال فعالية استضافها مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، وفق رويترز.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها كندا حل خلافها مع السعودية؛ إذ سبق وأعلن مسؤولون كنديون أنهم طلبوا وساطة عدد من الدول، على رأسها الإمارات وبريطانيا؛ لإقناع المملكة بالرجوع عن قرار مقاطعتها؛ بعد اتهام الرياض لأوتاوا بالتدخل في شؤونها الداخلية.

وجمدت السعودية في آب/أغسطس الماضي، التجارة مع كندا، وأوقفت واردات القمح وطردت السفير الكندي، وأمرت جميع الطلبة السعوديين في كندا بالعودة إلى الوطن؛ ردًا على تغريدة للسفارة الكندية في المملكة.