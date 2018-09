تدشين قطار الحرمين السريع في السعودية (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews . . خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يحضر حفل تدشين قطار الحرمين #إرم_نيوز #لايكات #لايك #نشر#تفاعل #أخبار #منوعات #السعودية #الملك_سلمان #قطار_الحرمين #مكة #مكة_الان #تدشين_قطار_الحرمين