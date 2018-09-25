تدشين قطار الحرمين السريع في السعودية (فيديو)

وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، إلى مقر حفل تدشين قطار الحرمين السريع.

وانطلق حفل إطلاق القطار في محافظة جدة، بحضور العاهل السعودي والوزراء والمسؤولين، كما تم تقديم عرض سينمائي لمحطة القطار.

ويعد مشروع “قطار الحرمين” أضخم مشاريع النقل العام بالشرق الأوسط، حيث سيبدأ رحلاته بشكلٍ رسمي مرورًا بخمس محطات، على امتداد 450 كلم في كل من: مكة المكرمة، المدينة المنورة، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومدينة جدة.

كما يهدف المشروع إلى خدمة الحجاج والمعتمرين والمواطنين والمقيمين، ويعمل بالطاقة الكهربائية، وله القدرة على قطع المسافات بسرعة عالية تقدر بأكثر من 300 كم في الساعة، فيما يبلغ عدد القطارات في المشروع 35 قطارًا، وكل قطار مكون من 13 عربة، ويستوعب كل قطار 417 راكبًا في الرحلة الواحدة، وتصل الطاقة الاستيعابية للمشروع إلى 60 مليون راكب في السنة.