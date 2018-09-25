بالفيديو.. سعوديات يمتطين الخيول ويجبن الشوارع احتفالاً باليوم الوطني

وثق مقطع فيديو متداول مجموعة من الفتيات في مسيرة خيول على كورنيش مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وذلك احتفالاً باليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة.
وبين المقطع المتداول عددًا من الفارسات، وهن يمتطين الخيول ويحملن أعلام المملكة وسط حضورجماهيرمتواجدة للاحتفاء باليوم الوطني.
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@eremnews . . سعوديات يمتطين الخيول ويجوبون الشوارع احتفالا باليوم الوطني #إرم_نيوز #لايكات #لايك #نشر#تفاعل #أخبار #منوعات #السعودية #سعوديات #جدة #جدة_الآن #اليوم_الوطني_السعودي #اليوم_الوطني88 #لايوقفنا_شي #88_عاما_من_العطاء #دام_عزك_ياوطن_88 #SaudiNationalDay2018 #نحبك_يالسعوديه
وشهدت مختلف مناطق المملكة احتفالات واسعة بمناسبة اليوم الوطني، كما دخلت موسوعة “غينيس” بعرض أكبر علم بالألعاب النارية والدرونز.
وشاركت دول خليجية أيضًا كالإمارات والكويت المملكة في احتفالاتها، حيث أقامت بدورها مختلف الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني.