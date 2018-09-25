بالفيديو.. سعوديات يمتطين الخيول ويجبن الشوارع احتفالاً باليوم الوطني

وثق مقطع فيديو متداول مجموعة من الفتيات في مسيرة خيول على كورنيش مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وذلك احتفالاً باليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة.

وبين المقطع المتداول عددًا من الفارسات، وهن يمتطين الخيول ويحملن أعلام المملكة وسط حضورجماهيرمتواجدة للاحتفاء باليوم الوطني.

وشهدت مختلف مناطق المملكة احتفالات واسعة بمناسبة اليوم الوطني، كما دخلت موسوعة “غينيس” بعرض أكبر علم بالألعاب النارية والدرونز.

وشاركت دول خليجية أيضًا كالإمارات والكويت المملكة في احتفالاتها، حيث أقامت بدورها مختلف الفعاليات بمناسبة اليوم الوطني.