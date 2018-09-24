13 ألف دولار تعويضًا لطفلة سعودية تعرضت لضربة “سيف” بالخطأ في اليوم الوطني (فيديو)

تلقت طفلة سعودية “شيكًا” بـ50 ألف ريال (نحو 13 ألف دولار) تعويضًا على تلقيها ضربة طفيفة بسيف خلال احتفالات اليوم الوطني الـ88 للمملكة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق الحادثة، حيث أظهر الفيديو طفلة صغيرة، تشارك في أحد المجالس بالرقصات الشعبية وسط رجال، وما إن همت بالرقص حتى ظهرت بعد قليل ويديها على رأسها في ردة فعل عفوية إثر تعرضها لضربة، قال ناشطون إنها جاءت من سيف أحدهم خلال رقصه.
ولاحقًا، جرى تداول صورة للطفلة وهي تحمل “الشيك”.
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@eremnews . . 13 ألف دولار تعويضا لطفلة سعودية تعرضت لضربة “سيف” بالخطأ #إرم_نيوز #لايكات #لايك #نشر#تفاعل #أخبار #السعودية #الامارات #الكويت #عمان #البحرين #اليمن #اليوم_الوطني_السعودي #اليوم_الوطني88 #لايوقفنا_شي #88_عاما_من_العطاء #دام_عزك_ياوطن_88 #SaudiNationalDay2018 #نحبك_يالسعوديه
وقال ناشطون إن “الشيخ صبيح بن علي الصبيح هو من قام بتعويض الطفلة فايزة بنت سالم المري بالمبلغ”، فيما لم يعرف إن كانت الحادثة قد وقعت في مجلسه.
ولا يمكن لموقع “إرم نيوز” التثبت من صحة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل.