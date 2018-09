سعوديون غاضبون من تكريم علا الفارس بحفل سفارتهم في الأردن (فيديو وصور)

View this post on Instagram

مع سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي ال سعود سفير خادم الحرمين الشريفين في الاردن .. شكرا على الدعوة لمشاركة اشقاءنا احتفالاتهم باليوم الوطني الثامن والثمانين وكل عام والمملكة العربية السعودية بالف خير ..أمنياتي الدائمة بمزيد من التقدم والإزدهار