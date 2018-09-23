كوثر الأربش تهنئ السعوديين باليوم الوطني بطريقة غير مسبوقة (فيديو)

اختارت الكاتبة والناشطة السعودية البارزة كوثر الأربش، معايدة بلادها في ذكرى اليوم الوطني للمملكة، بطريقة مبتكرة وغير مسبوقة لامرأة سعودية تشغل عدة مناصب رسمية رفيعة.

ونشرت الأربش مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تلقي قصيدة من تأليفها تحمل عنوان “سعوديون” وتتضمن إشادة بتاريخ البلاد ومواطنيها وقادتها وجيشها.

وأنتجت شركة إعلامية متخصصة فيديو الأربش الذي ظهرت فيه خلف “ميكرفون” تقرأ قصيدتها، بينما يعرض في الخلفية صور للمملكة وقادتها.

وتحكي الأربش في قصيدتها عن تاريخ البلاد وتوحيدها وتآلف مواطنيها وتماسكهم ووحدتهم، بجانب الإشادة بجيش المملكة وجهودها في خدمة الحجاج، مرورًا بخططها للتنمية منذ توحيدها قبل أكثر من 80 عامًا وحتى اليوم.

وكوثر الأربش شخصية نسائية معروفة على نطاق واسع في بلدها وخارجها، وهي عضو في مجلس الشورى السعودي وعضو في مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

وتنحدر كوثر الأربش من المنطقة الشرقية وتنتمي للمذهب الشيعي؛ لكنها تتبنى آراء معارضة لتفسيرات عدد من رجال الدين الشيعة وأتباعهم المعارضين للحكومة.

ولفتت الأربش الأنظار إليها في العام 2015، عندما بدت متماسكة ودعت مواطنيها وأبناء مذهبها للتمسك بالوحدة الوطنية عقب مصرع نجلها مع آخرين في تفجير انتحاري استهدف مسجدًا في المنطقة الشرقية بالسعودية قبل نحو 3 أعوام.