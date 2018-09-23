سهرة نسائية مع السعوديات.. نوال الكويتية تشعل ليل جدة في أولى فعاليات اليوم الوطني للمملكة

سرقت الفنانة الكويتية نوال، الأضواء من باقي فعاليات اليوم الوطني السعودي بإحيائها لحفلة فنية في مدينة جدة مساء السبت وعشية الذكرى الوطنية، إذ تمتلك جمهورا واسعا في المملكة.

وفي الصالة الرياضية في المدينة الساحلية، وقفت نوال أمام جمهور من النساء فقط، ضم من حصلن على بطاقات الدخول المجانية، فيما تابعها جمهورها الأكبر عبر شاشات التلفزة ومواقع التواصل الاجتماعي.

ووجد الوسم الذي يحمل اسم الفنانة الكويتية، تفاعلاً لافتاً في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما دخل قائمة الترند في موقع “تويتر” في السعودية والكويت، بعد انتشار فيديوهات الحفل وظهور الفنانة نوال مؤديةً أشهر أغانيها.

وبدا من الفيديوهات المتداولة، تفاعل كبير من قبل السعوديات مع ابنة الكويت، وأغانيها التي يحفظ كثير منها عشاق النجمة الهادئة أو “أم حنين” كما يحلو لجمهورها مناداتها.

هدي بالك يا حبيبي واسترح

ما على الدنيا الوسيعة مستريح

من طمع في حق غيره ماربح

ومن عيون اللي يحبك لا تطيح#نوال_الكويتيه_في_جده@NAWALalq8iya#دام_عزك_ياوطن#اليوم__الوطني88#اليوم_الوطني_السعودي_ال88 pic.twitter.com/c0NSEyMFSv — خليجية (@Khalejiatv) September 22, 2018

وأحيت نوال حفلتها مناصفة مع الفنانة المصرية أنغام كجزء من فعاليات فنية وثقافية وترفيهية واسعة تعيشها السعودية بمناسبة يومها الوطني الذي يصادف يوم الأحد، 23 سبتمبر/أيلول من كل عام.