سهرة نسائية مع السعوديات.. نوال الكويتية تشعل ليل جدة في أولى فعاليات اليوم الوطني للمملكة

سهرة نسائية مع السعوديات.. نوال الكويتية تشعل ليل جدة في أولى فعاليات اليوم الوطني للمملكة

#إرم_نيوز

المصدر: قحطان العبوش- إرم نيوز

سرقت الفنانة الكويتية نوال، الأضواء من باقي فعاليات اليوم الوطني السعودي بإحيائها لحفلة فنية في مدينة جدة مساء السبت وعشية الذكرى الوطنية، إذ تمتلك جمهورا واسعا في المملكة.

وفي الصالة الرياضية في المدينة الساحلية، وقفت نوال أمام جمهور من النساء فقط، ضم من حصلن على بطاقات الدخول المجانية، فيما تابعها جمهورها الأكبر عبر شاشات التلفزة ومواقع التواصل الاجتماعي.

ووجد الوسم الذي يحمل اسم الفنانة الكويتية، تفاعلاً لافتاً في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما دخل قائمة الترند في موقع “تويتر” في السعودية والكويت، بعد انتشار فيديوهات الحفل وظهور الفنانة نوال مؤديةً أشهر أغانيها.

وبدا من الفيديوهات المتداولة، تفاعل كبير من قبل السعوديات مع ابنة الكويت، وأغانيها التي يحفظ كثير منها عشاق النجمة الهادئة أو “أم حنين” كما يحلو لجمهورها مناداتها.

 

وأحيت نوال حفلتها مناصفة مع الفنانة المصرية أنغام كجزء من فعاليات فنية وثقافية وترفيهية واسعة تعيشها السعودية بمناسبة يومها الوطني الذي يصادف يوم الأحد، 23 سبتمبر/أيلول من كل عام.

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