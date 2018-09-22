شاهد كيف احتفل قطري باليوم الوطني السعودي في شوارع الرياض (صورة)

نشرت صحيفة “سبق” السعودية، مساء السبت، صورة لسيارة قطرية تسير في شوارع العاصمة الرياض، قالت إنّ صاحبها يشارك السعوديين احتفالات اليوم الوطني للمملكة الـ88.

ووفق الصحيفة، فإنّ السيارة القطرية كانت تحمل ملصقات لصور، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مشهد جذب انتباه النشطاء.

واحتفل السعوديون باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، بطرق مختلفة، في جميع المحافظات.

وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 أيلول/ سبتمبر من كل عام.

ويعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز ويقضي بتحويل اسم الدولة من “مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها” إلى المملكة العربية السعودية، ابتداءً من يوم 23 أيلول/ سبتمبر عام 1932م.