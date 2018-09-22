القحطاني ساخرًا من الدوحة: المطايا المشاركة بمهرجان ولي العهد للهجن أكثر من الجيش القطري

القحطاني ساخرًا من الدوحة: المطايا المشاركة بمهرجان ولي العهد للهجن أكثر من الجيش القطري

#إرم نيوز

المصدر: فريق التحرير

هنأ المستشار بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني مساء اليوم السبت، اتحاد الهجن بنجاح “مهرجان ولي العهد للهجن”، لكنه لم يفوت فرصة المشاركة القطرية في هذه التظاهرة للسخرية من حكام الدوحة.

وقال القحطاني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “توتير”، “نجاح باهر لمهرجان ولي العهد للهجن، ألف مبروك لاتحاد الهجن هذا التميز وألف مبروك لكل المشاركين”.

وذيل سعود القحطاني تغريدته بمعلومة سخر فيها من الجيش القطري، قائلًا “عدد المطايا المشاركة في المهرجان أكثر من الجيش القطري”.

ولاقت تغريدة المستشار بالديوان الملكي السعودي، تفاعلًا كبيرًا، حيث استغلها بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي للتندر على قطر وجيشها.

وكتب أحد النشطاء باسم  مستعار يدعى “ذا ايغيل” تغريدة تساءل فيها، “تقصد الجيش القطري هذا ياسعود؟”

وقال آخر ويدعى “إليخاندرو نجد”  في تغريدة  له، “يابوخالد من شمالها لجنوبها ساعتين ومن شرقها لغربها ساعه ونصها قواعد عسكريه”.

وبدوره علّق د. نايف فيصل بن لبدة بتغريدة قال فيها، “سرعة الهجن المشاركة 50 كم في الساعة، يعني تقطع شبه جزيرة سلوى من شمالها لجنوبها في ساعتين”

وكتب أحمد الخشيان، تغريدة ساخرة بقوله، “شلون يعني العيال الي يداومون من الظهران للجبيل يوميًا كنهم يقطعون مسافة قطر”.

ورد الناشط أحمدوف  في تغريدة، قائلًا “صدق من سماها دويلة صغيرة جدا جدا جدا”

وشهد “مهرجان ولي العهد السعودي للهجن”، تسجيل أرقام قياسية بتسجيل أكبر عدد مطايا مشاركة في سباقات الهجن بعدد ( 11178) تنافست في ( 787) شوطًا ، أقيمت على امتداد 40 يومًا.

اترك تعليقاً
قائمة القراءة