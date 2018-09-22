القحطاني ساخرًا من الدوحة: المطايا المشاركة بمهرجان ولي العهد للهجن أكثر من الجيش القطري

هنأ المستشار بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني مساء اليوم السبت، اتحاد الهجن بنجاح “مهرجان ولي العهد للهجن”، لكنه لم يفوت فرصة المشاركة القطرية في هذه التظاهرة للسخرية من حكام الدوحة.

وقال القحطاني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “توتير”، “نجاح باهر لمهرجان ولي العهد للهجن، ألف مبروك لاتحاد الهجن هذا التميز وألف مبروك لكل المشاركين”.

وذيل سعود القحطاني تغريدته بمعلومة سخر فيها من الجيش القطري، قائلًا “عدد المطايا المشاركة في المهرجان أكثر من الجيش القطري”.

ولاقت تغريدة المستشار بالديوان الملكي السعودي، تفاعلًا كبيرًا، حيث استغلها بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي للتندر على قطر وجيشها.

وكتب أحد النشطاء باسم مستعار يدعى “ذا ايغيل” تغريدة تساءل فيها، “تقصد الجيش القطري هذا ياسعود؟”

تقصد الجيش القطري هذا ياسعود???????? pic.twitter.com/HQY605zyUE — The Eagle???? (@TheBladeSword) September 22, 2018

وقال آخر ويدعى “إليخاندرو نجد” في تغريدة له، “يابوخالد من شمالها لجنوبها ساعتين ومن شرقها لغربها ساعه ونصها قواعد عسكريه”.

يابوخالد من شمالها لجنوبها ساعتين ومن شرقها لغربها ساعه ونصها قواعد عسكريه pic.twitter.com/D0J92UPbvx — اليخاندرو نجد???????? (@mliar) September 22, 2018

وبدوره علّق د. نايف فيصل بن لبدة بتغريدة قال فيها، “سرعة الهجن المشاركة 50 كم في الساعة، يعني تقطع شبه جزيرة سلوى من شمالها لجنوبها في ساعتين”

سرعة الهجن المشاركة ٥٠ كم في الساعه يعني تقطع شبه جزيرة سلوى من شمالها لجنوبها في ساعتين — د. نايف فيصل بن لبده (@naifbinlebdh) September 22, 2018

وكتب أحمد الخشيان، تغريدة ساخرة بقوله، “شلون يعني العيال الي يداومون من الظهران للجبيل يوميًا كنهم يقطعون مسافة قطر”.

شلون يعني العيال الي يداومون من الظهران للجبيل يومياً كنهم يقطعون مسافة قطر ???? — أحمد الخشيبان (@a_alkhoshiban) September 22, 2018

ورد الناشط أحمدوف في تغريدة، قائلًا “صدق من سماها دويلة صغيرة جدا جدا جدا”

صدق من سماها دويلة صغيرة جدا جدا جدا #قطر pic.twitter.com/wgmkOuv5yS — ????????أحمدوف ???????? (@ahmadov2007) September 22, 2018

وشهد “مهرجان ولي العهد السعودي للهجن”، تسجيل أرقام قياسية بتسجيل أكبر عدد مطايا مشاركة في سباقات الهجن بعدد ( 11178) تنافست في ( 787) شوطًا ، أقيمت على امتداد 40 يومًا.