السعودية: قدّمنا أكثر من 11 مليار دولار لدعم اليمن في 3 سنوات

قال المشرف العام لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (حكومي) عبدالله الربيعة، إن السعودية قدمت أكثر من 11 مليار دولار، لدعم الاقتصاد واللاجئين في اليمن خلال السنوات الثلاث الماضية.

واستعرض الربيعة خلال مؤتمر عقد في السعودية اليوم الجمعة، حجم المساعدات الإنسانية التي قدمتها دول التحالف العربي إلى اليمن، وفق الأناضول.

وأوضح أن “مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية” وحده، قام بتنفيذ 277 مشروعًا في اليمن يتجاوز قيمتها مليار و600 مليون دولار.

وأضاف أن “المساعدات التي تقدمها دول التحالف العربي لليمن تتركز على إنعاش الاقتصاد والتجارة بمحافظة الحديدة (غرب اليمن)، ودعم المرافق الحكومية، والوقود، والخدمات العامة خاصة القطاعين الصحي والغذائي”.