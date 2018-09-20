شاهد.. صور نادرة تروي تفاصيل حياة الملك عبدالعزيز مؤسس السعودية

كشفت السعودية عن مجموعة نادرة من الصور التي تحتفظ بها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، توثق ذاكرة ضخمة عن تاريخ مؤسس المملكة وإنجازاته وحياته الشخصية، إلى جانب صور مختلفة عن تاريخ المملكة.

وتشكل هذه الصور تاريخًا بصريًا متسلسلًا لأحداث ووقائع مهمة في تاريخ المملكة العربية السعودية الاجتماعي والسياسي.

وعرضت وكالة الأنباء السعودية “واس” عددًا من هذه الصور؛ بمناسبة اليوم الوطني الذي يصادف 23 سبتمبر/أيلول.

وتكشف مجموعة الصور في المكتبة، كيف كان الملك عبدالعزيز حريصًا على اللقاء بالمواطنين وتوجيههم واللقاء بشيوخ القبائل والأهالي في لقاءات مباشرة ومفتوحة.

وتوضح إحدى الصور عنايته بالتعليم وتكريم العلماء وطلاب العلم على حد سواء، فيما تبرز مجموعة من الصور الملتقطة له في مواسم الحج عنايته الكبيرة بالحج وبتوجيهاته للتيسير على حجاج بيت الله المعمور، ولقاءاته بوفود الحجيج القادمين من البلاد العربية والإسلامية.

فيما تبين مجموعة أخرى من الصور المقابلات والزيارات الرسمية للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، حيث التقى بعدد كبير من المسؤولين والسياسيين خلال أحداث تاريخية مهمة.

وتقتني مكتبة الملك عبدالعزيز العامة مجموعة قيمة من الصور الفوتوغرافية بطبعاتها الأصلية والمصورة، تمثل مختلف مجالات الحياة في حقب تاريخية مهمة، تمتد من منتصف القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين.

ويتخلل المجموعة مشاهد من الجزيرة العربية، وأيضًا تتضمن سجلًا بصريًا مهمًا لعدد من دول العالم العربي والإسلامي.

وتغطي الصور مناظر تمثل مختلف مجالات الحياة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وشمال غرب المملكة، وما تحويه من أماكن تراثية وأثرية، تؤكد تاريخية المنطقة وما شهدته من حقب حضارية، فضلًا عن مجموعة من الصور للمسجد الأقصى، ومشاهد ترصد الحياة الاجتماعية آنذاك، كصور قوافل الصحراء وصور الأسواق وأماكن التجمع، وتعكس المجموعة الكثير من الفنون المعمارية للمنطقة، في تلك الفترة، كما تجسدها صور تصاميم المساجد والقصور والبنايات الأثرية، وكذلك الفنون والأزياء والعادات الاجتماعية، والحرف اليدوية، والنماذج المعمارية المتنوعة.