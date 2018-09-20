خادمة تلقى بنفسها من الطابق الثالث في جدة.. ثم كانت المفاجأة

أقدمت عاملة منزلية على الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الثالث لإحدى البنايات السكنية في محافظة جدة السعودية.

وتلقّت الجهات الأمنية بالمحافظة بلاغًا من كفيل العاملة يفيد بأنها ألقت نفسها من الطابق الثالث من داخل عمارة مكونة من 5 أدوار بحي “الصفا” شمال جدة.

وباشرت الجهات المختصة الحادث، إذ ظهرت مفاجأة لفرقة الهلال الأحمر، إذ وجدت الخادمة ملقاة على الأرض، ولا يوجد بها إصابات ظاهرة من كدمات أو نحوها.

وجرى نقلها إلى المستشفى؛ للكشف عليها والتأكد من حالتها الصحية، فيما اتضح أنها تبلغ من العمر 31 عامًا وتحمل الجنسية البنغلاديشية.

وتم استكمال إجراءات الضبط المتبع في مثل هذه الحالات؛ لإحالة الملف لجهة الاختصاص، فيما لم تظهر التحقيقات الأولية حتى الآن سبب إقدام الخادمة على الانتحار.