ألمانيا توافق على بيع شحنة أسلحة للسعودية

وافقت الحكومة الألمانية، على بيع السعودية شحنة أسلحة، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”، عن وثيقة حكومية ألمانية، اليوم الأربعاء.

وبحسب وكالة “رويترز”، فإنّ وزير الاقتصاد بيتر ألتماير، كتب في رسالة للمشرعين أنّ “الحكومة وقعت على إرسال شحنة من أنظمة المدفعية للسعودية”.

ويمكن للأنظمة التي يتم تثبيتها على المركبات، أنّ ترصد نيران العدو مما يسمح بضربات مضادة دقيقة.

وشحنة الأسلحة هي أول شحنة للرياض منذ آذار/ مارس، عندما أعلن ائتلاف المستشارة أنجيلا ميركل، الحظر المرتبط بحرب اليمن.

ووفقًا لمجموعة (سيبري) للأبحاث، تعد ألمانيا واحدة من أكبر خمسة مصدرين للأسلحة في العالم لكن مبيعات الأسلحة مسألة حساسة نظرًا لتاريخ البلاد في الحرب العالمية الثانية.